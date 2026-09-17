Страховщики закладывают расходы из-за отказов клиентов от полиса, но это не значит, что на рынке плохие предложения, просто каждый покупатель ищет лучшее, рассказал НСН вице-президент Российского союза страховщиков Глеб Яковлев.

Россияне стали значительно чаще возвращать купленные страховки в период охлаждения. За первое полугодие 2026-го граждане отказались от более чем 934 тысяч полисов — это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ЦБ. Россияне получили обратно 27 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия». Яковлева не удивила такая статистика.

«С одной стороны, да, это ощутимая сумма. С другой стороны, рынок, в принципе, достаточный. Его емкость около 3,6 триллионов, а вернули только 27 миллиардов, поэтому все находится в пределах каких-то ожидаемых возвратов. Эта опция есть, поэтому страховщики закладывают определенную часть расходов на эти возможности. Ситуации бывают разные, например, кто-то берет автомобиль в кредит, закрывает его, а потом отказываются от страховки, которая была оформлена при выдаче ссуды. А кто-то, наоборот, изучает рынок в период охлаждения и может найти более выгодный вариант. Так бывает при ипотеке — сперва нет времени разбираться с этим вопросом, а потом уже можно сравнить в спокойной обстановке. Отказы не говорят о низком качестве или неудачных продажах — клиенты просто решают свои задачи. Понятно, что страховщикам невыгодно, но такие истории позволяют понять, а что предпринять, чтобы завлечь покупателя. Может продукт вообще снимут с полки», — отметил он.

Ранее член РСПП, экономист Игорь Юргенс объяснил НСН, кто возмещает убытки россиянам по страховым полисам в случае атак дронов.

