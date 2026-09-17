Пашинян записал видео под песню Ваенги после развода с женой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в социальных сетях видеозапись под песню российской певицы Елены Ваенги «Снова стою одна». На пятнадцатисекундном ролике глава государства молча смотрит в камеру под лирические строки композиции, передает РБК.
В сопровождении к видео политик написал, что последние 30 лет супруга была рядом с ним во все трудные времена, служила убежищем и опорой. Пашинян признался, что не уверен в равноценности своей поддержки и попросил прощения за возможно причиненную горечь.
Официальное расставание пары произошло в феврале 2026 года, когда бывшая гражданская жена Анна Акопян сообщила о расторжении брака и покинула правительственную резиденцию. Ранее она допускала возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела, на что премьер-министр отреагировал публичными извинениями и уважением к ее решению.
У экс-супругов осталось четверо общих детей: сын Ашот и три дочери — Мариам, Шушан и Арпи. Еще в декабре 2024 года Пашинян рассказывал, что они с Акопян фактически живут вместе 27 лет, но не состоят ни в официальном, ни в церковном браке. Причина их окончательного расставания до сих пор не раскрывается, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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