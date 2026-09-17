Представитель команды Уэста подтвердил концерт рэпера в Санкт-Петербурге
Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится. Об этом NEWS.ru заявил русскоязычный представитель команды музыканта.
Он отметил, что решение по данному вопросу — это «дело буквально двух-трёх часов», и пообещал, что будет сделано официальное заявление.
«В СМИ сообщалось о переносе концертов на другую площадку или на другие даты. Об этом даже речи быть не может — и не идёт», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что глава агентства Say Agency Анна Субчева, занимающаяся организацией концерта Уэста в Санкт-Петербурге, проиграла суд из-за выступления в Москве американского рэпера Lil Pump, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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