Татьяну Тарасову вернули в больницу из-за ухудшения состояния

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в больнице спустя некоторое время после выписки из-за ухудшения состояния. Соответствующую информацию передают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования

По словам собеседников агентств, состояние 79-летнего тренера ухудшилось в начале недели, немногим спустя после возвращения домой. Сейчас Тарасова находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильное, однако о выписке пока речи не идет.

В самом начале сентября тренер уже проходила плановое обследование в медицинском учреждении, после чего благополучно вернулась домой. Ранее в апреле Тарасова попадала в реанимацию из-за сильной простуды, откуда ее выписали 20 апреля после стабилизации состояния.

Тарасова является мастером спорта СССР международного класса, воспитав за свою карьеру одних из учших фигуристов за историю страны. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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