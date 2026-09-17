Татьяну Тарасову вернули в больницу из-за ухудшения состояния

По словам собеседников агентств, состояние 79-летнего тренера ухудшилось в начале недели, немногим спустя после возвращения домой. Сейчас Тарасова находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильное, однако о выписке пока речи не идет.

В самом начале сентября тренер уже проходила плановое обследование в медицинском учреждении, после чего благополучно вернулась домой. Ранее в апреле Тарасова попадала в реанимацию из-за сильной простуды, откуда ее выписали 20 апреля после стабилизации состояния.

Тарасова является мастером спорта СССР международного класса, воспитав за свою карьеру одних из учших фигуристов за историю страны. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

