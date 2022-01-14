Голикова: Иностранцы могут получить в России COVID-сертификат на полгода

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как в условиях взаимного непризнания вакцин от коронавируса иностранцы могут получить в России соответствующий сертификат.

«Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», - сказала Голикова.

Ранее Минздрав Турции пригласил российских туристов на «вакцинные туры» в эту страну. Россияне смогут привиться в Турции двухкомпонентными вакцинами от коронавируса Pfizer и Sinovac.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.

