Голикова: Иностранцы могут получить в России COVID-сертификат на полгода
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как в условиях взаимного непризнания вакцин от коронавируса иностранцы могут получить в России соответствующий сертификат.
«Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», - сказала Голикова.
Ранее Минздрав Турции пригласил российских туристов на «вакцинные туры» в эту страну. Россияне смогут привиться в Турции двухкомпонентными вакцинами от коронавируса Pfizer и Sinovac.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, если Россия признает зарубежные вакцины, то темпы вакцинации однозначно ускорятся.
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