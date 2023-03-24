Минздрав опроверг данные о внезапной смертности большинства российских мужчин
В Министерстве здравоохранения прокомментировали заявления о том, что большинство мужчин в России умирают внезапной смертью, передает ТАСС.
На внезапную смерть приходится менее 1% умерших среди мужчин и женщин в РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Наиболее частой причиной ухода из жизни в возрасте от 40 до 60 лет является ишемическая болезнь сердца. Онкология находится на третьем месте, уточнило министерство.
В пресс-службе подчеркнули, что смерть от этих патологий не наступает внезапно.
На форуме в Санкт-Петербурге главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин заявил, что 81% российских мужчин умирает внезапно. По его словам, более половины представителей сильного пола не доживают до 65 лет, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Байден перепутал Канаду с Китаем
- Минздрав опроверг данные о внезапной смертности большинства российских мужчин
- Бывший советник Пентагона допустил вторжение польской армии на Украину
- Зеленский приказал создать военные администрации в трех городах ЛНР
- Дерипаска сравнил россиян с бабуинами из Восточной Африки
- Вучич рассказал, когда Сербия сможет забыть об агрессии НАТО
- В правительстве заявили о переносе Восточного экономического форума
- Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства
- Пушилин: до полного освобождения Марьинки остался один участок
- Режиссер Калягин: лучшие деятели культуры остались в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru