Минздрав опроверг данные о внезапной смертности большинства российских мужчин

На внезапную смерть приходится менее 1% умерших среди мужчин и женщин в РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Наиболее частой причиной ухода из жизни в возрасте от 40 до 60 лет является ишемическая болезнь сердца. Онкология находится на третьем месте, уточнило министерство.

В пресс-службе подчеркнули, что смерть от этих патологий не наступает внезапно.

На форуме в Санкт-Петербурге главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин заявил, что 81% российских мужчин умирает внезапно. По его словам, более половины представителей сильного пола не доживают до 65 лет, пишет НСН.

