Мишустин заявил о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что забота о людях старшего поколения является значимым направлением в социальной сфере, сообщает пресс-служба кабмина.
В ходе отчета правительства в Госдуме он напомнил, что в 2022 году были дважды проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, а с 1 апреля текущего года будут повышены социальные пенсии.
«Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии... которые предоставляются гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», - уточнил глава правительства.
Он добавил, что благодаря грядущей индексации за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%.
Ранее на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление кабмина, согласно которому социальные пенсии в России с апреля проиндексируют на 3,3%, сообщает НСН.
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