Мишустин заявил о повышении социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что забота о людях старшего поколения является значимым направлением в социальной сфере, сообщает пресс-служба кабмина.

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В ходе отчета правительства в Госдуме он напомнил, что в 2022 году были дважды проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, а с 1 апреля текущего года будут повышены социальные пенсии.

«Сохраним действующие меры поддержки – для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии... которые предоставляются гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», - уточнил глава правительства.

Он добавил, что благодаря грядущей индексации за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%.

Ранее на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление кабмина, согласно которому социальные пенсии в России с апреля проиндексируют на 3,3%, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИндексацияСоциальные ПенсииПенсияМихаил Мишустин

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