Минздрав обязал провести срочную регистрацию медработников
Поручение провести регистрацию до 20 марта всех работающих в частных и государственных медучреждениях врачей и медсестер в едином федеральном реестре организации получили 18 марта. Об этом сообщает РБК и издание Vademecum.
«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует»,— заявил генеральный директор Европейского медицинского центра Андрей Яновский.
Медперсонал должен быть зарегистрирован «в единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава. Предписание Минздрава подписал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
Отмечается, что причиной срочной регистрации стала пандемия коронавируса COVID-19. По последним данным, в России подтверждено 253 случая заражения, 54 из них – за последние сутки. Выздоровели 12 человек, умерших нет.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
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