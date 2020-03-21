Минздрав обязал провести срочную регистрацию медработников

Медперсонал должен быть зарегистрирован «в единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава. Предписание Минздрава подписал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

Отмечается, что причиной срочной регистрации стала пандемия коронавируса COVID-19. По последним данным, в России подтверждено 253 случая заражения, 54 из них – за последние сутки. Выздоровели 12 человек, умерших нет.

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.

