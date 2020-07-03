Новости за ночь: Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что коронавирусная инфекция не проникла на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии, а также сознательной слаженности народа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

В нем говорится, что «уважаемый высший руководитель» государства проанализировал ситуацию за шесть последних месяцев и сказал, что страна на сто процентов преграждает проникновение злокачественного вируса на территорию страны, передает RT.