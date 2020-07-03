Новости за ночь: Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что коронавирусная инфекция не проникла на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии, а также сознательной слаженности народа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.
В нем говорится, что «уважаемый высший руководитель» государства проанализировал ситуацию за шесть последних месяцев и сказал, что страна на сто процентов преграждает проникновение злокачественного вируса на территорию страны, передает RT.
Северокорейские власти утверждают, что коронавирус не проник в КНДР из-за «дальновидной руководящей способности ЦК партии» и «сознательной слаженности народа», который повинуется ее приказам.
В сообщении заявлено, что с начала пандемии в стране не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру».
Между тем, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик заявил, что новая вспышка коронавируса может случиться осенью, передает Ura.ru. Он пояснил, что многие вирусы становятся более активны в холодное время года.
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