Минздрав назвал сроки испытания препарата от COVID-19

В Минздраве России рассчитывают, что клинические испытания отечественного препарата от коронавируса COVID-19 «Фавипиравира» (торговое название «Арепливир») завершатся через 4-8 недель. Об этом рассказал главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, передаёт РИА Новости. Пушкарь отвечает за выполнение протокола исследований препарата.

Названы категории населения, которым не нужна вакцина от COVID-19

По его словам, клинические испытания «Фавипиравира» проведут на нескольких сотнях больных в Москве, Санкт-Петербурге и в Мордовии, где он производится. Сначала его опробуют на больных в состоянии средней степени тяжести.

Лекарство от нового коронавируса появится раньше вакцины, добавил Пушкарь.

Ранее сообщалось, что массовое производство вакцины против COVID-19 в России должны наладить к концу лета.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:ЛекарстваВакцинаКоронавирусМинздрав
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