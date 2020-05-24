Минздрав назвал сроки испытания препарата от COVID-19
В Минздраве России рассчитывают, что клинические испытания отечественного препарата от коронавируса COVID-19 «Фавипиравира» (торговое название «Арепливир») завершатся через 4-8 недель. Об этом рассказал главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, передаёт РИА Новости. Пушкарь отвечает за выполнение протокола исследований препарата.
По его словам, клинические испытания «Фавипиравира» проведут на нескольких сотнях больных в Москве, Санкт-Петербурге и в Мордовии, где он производится. Сначала его опробуют на больных в состоянии средней степени тяжести.
Лекарство от нового коронавируса появится раньше вакцины, добавил Пушкарь.
Ранее сообщалось, что массовое производство вакцины против COVID-19 в России должны наладить к концу лета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru