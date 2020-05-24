Минздрав назвал сроки испытания препарата от COVID-19

По его словам, клинические испытания «Фавипиравира» проведут на нескольких сотнях больных в Москве, Санкт-Петербурге и в Мордовии, где он производится. Сначала его опробуют на больных в состоянии средней степени тяжести.

Лекарство от нового коронавируса появится раньше вакцины, добавил Пушкарь.

Ранее сообщалось, что массовое производство вакцины против COVID-19 в России должны наладить к концу лета.

