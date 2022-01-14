Минздрав назвал регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что наибольший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России наблюдается на Чукотке и в Белгородской области, сообщает ТАСС.

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На сессии Гайдаровского форума он отметил, что коллективный иммунитет на Чукотке «почти 100%», а в Белгородской области «уже за 90%».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация первым компонентом вакцины против коронавируса проведена 79 028 014 раз, уровень коллективного иммунитета в России превышает 62%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМинздрав
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