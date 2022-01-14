Минздрав назвал регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что наибольший уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России наблюдается на Чукотке и в Белгородской области, сообщает ТАСС.
На сессии Гайдаровского форума он отметил, что коллективный иммунитет на Чукотке «почти 100%», а в Белгородской области «уже за 90%».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация первым компонентом вакцины против коронавируса проведена 79 028 014 раз, уровень коллективного иммунитета в России превышает 62%.
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