Минздрав назвал регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19

На сессии Гайдаровского форума он отметил, что коллективный иммунитет на Чукотке «почти 100%», а в Белгородской области «уже за 90%».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация первым компонентом вакцины против коронавируса проведена 79 028 014 раз, уровень коллективного иммунитета в России превышает 62%.

