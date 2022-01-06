Голикова заявила о росте в РФ уровня коллективного иммунитета к COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация первым компонентом вакцины против коронавируса проведена 79 028 014 раз, сообщает РИА Новости.
По её словам, вакцинация полного цикла была выполнена 75 113 883 раз.
«По состоянию на 6 января... уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», - подчеркнула вице-премьер.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за сутки в стране выявили 15 316 случаев коронавируса, а всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 10 601 300 случаев заболевания, сообщает RT.
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