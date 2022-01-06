Голикова заявила о росте в РФ уровня коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация первым компонентом вакцины против коронавируса проведена 79 028 014 раз, сообщает РИА Новости.

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По её словам, вакцинация полного цикла была выполнена 75 113 883 раз.

«По состоянию на 6 января... уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», - подчеркнула вице-премьер.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за сутки в стране выявили 15 316 случаев коронавируса, а всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 10 601 300 случаев заболевания, сообщает RT.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусИммунитет Татьяна Голикова
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