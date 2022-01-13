Мишустин заявил о снижении давления на экономику благодаря вакцинации

Вакцинация от коронавируса позволила снизить давление на экономику, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом глава правительства заявил в обращении к участникам Гайдаровского форума.

«Есть пара недель»: Путин призвал россиян готовиться к новому удару коронавируса

В то же время премьер отметил, что влияние прививочной кампании на экономическую ситуацию было не повсеместным и не всегда равномерным.

«Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — объяснил Мишустин.

Кроме того, глава правительства отметил, что ситуация с COVID-19 улучшилась по сравнению с прошлым годом, пишет RT.

«Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — заявил премьер.

Тем не менее, Мишустин предупредил, что риски новых волн коронавируса сохраняются, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры