Мишустин заявил о снижении давления на экономику благодаря вакцинации

В то же время премьер отметил, что влияние прививочной кампании на экономическую ситуацию было не повсеместным и не всегда равномерным.

«Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — объяснил Мишустин.

Кроме того, глава правительства отметил, что ситуация с COVID-19 улучшилась по сравнению с прошлым годом, пишет RT.

«Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — заявил премьер.

Тем не менее, Мишустин предупредил, что риски новых волн коронавируса сохраняются, отмечает Ura.ru.

