Мишустин заявил о снижении давления на экономику благодаря вакцинации
Вакцинация от коронавируса позволила снизить давление на экономику, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом глава правительства заявил в обращении к участникам Гайдаровского форума.
В то же время премьер отметил, что влияние прививочной кампании на экономическую ситуацию было не повсеместным и не всегда равномерным.
«Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — объяснил Мишустин.
Кроме того, глава правительства отметил, что ситуация с COVID-19 улучшилась по сравнению с прошлым годом, пишет RT.
«Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — заявил премьер.
Тем не менее, Мишустин предупредил, что риски новых волн коронавируса сохраняются, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru