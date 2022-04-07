Минздрав: лекарства от астмы в России производятся и поставляются в плановом режиме
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил в четверг о том, что все иностранные производители препаратов от астмы по-прежнему поставляют свою продукцию в Россию, кроме того все отечественные предприятия продолжают в прежнем объёме выпуск таких лекарств.
«Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме», — цитирует РИА Новости Кузнецова.
Кроме того, по его словам, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о повышении спроса на ряд препаратов в России.
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