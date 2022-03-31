Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян

«Все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых центруется система здравоохранения, на которых базируются клинические рекомендации, стандартное оказание медпомощи, остаются на нашем рынке», - отметил он.

Глаголев добавил, что в настоящее время в России две трети лекарственных средств производятся на территории страны.

«У нас не существует никаких - ни технологических, ни производственных - препятствий для быстрой компенсации потенциальных дефицитов», - добавил Глаголев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о повышении спроса на ряд препаратов в России.

