Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян
Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев считает, что ситуация с лекарственными препаратами в стране стабильная. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Общероссийском народном фронте. Глаголев подчеркнул, что пока ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не заявила о том, что она по каким-либо экономическим или политическим причинам отказывается поставлять в РФ свою продукцию.
«Все препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, на которых центруется система здравоохранения, на которых базируются клинические рекомендации, стандартное оказание медпомощи, остаются на нашем рынке», - отметил он.
Глаголев добавил, что в настоящее время в России две трети лекарственных средств производятся на территории страны.
«У нас не существует никаких - ни технологических, ни производственных - препятствий для быстрой компенсации потенциальных дефицитов», - добавил Глаголев.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о повышении спроса на ряд препаратов в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год
- Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»
- «Можешь даже не думать». Поклонская рассказала о голосовании в Госдуме
- Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян
- В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа
- Россию не стали исключать из ФИФА
- В России мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
- Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране
- «Я стрелял!»: Рашкин отдал за убитого лося уже больше миллиона
- В ДНР сообщили об уничтожении двух украинских вертолетов под Мариуполем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru