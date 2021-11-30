Минздрав Катара вернул Россию в «зеленый» список по COVID-19

Россия снова находится в «зеленом» списке по коронавирусу у Катара . Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, с 1 декабря сдача дополнительного ПЦР-теста по прибытию в страну, а также двухдневный карантин отменяются для российских туристов.