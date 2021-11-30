Минздрав Катара вернул Россию в «зеленый» список по COVID-19
Россия снова находится в «зеленом» списке по коронавирусу у Катара . Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Так, с 1 декабря сдача дополнительного ПЦР-теста по прибытию в страну, а также двухдневный карантин отменяются для российских туристов.
Для того, чтобы въехать в Катар, россиянам нужен ПЦР-тест с отрицательным результатом и сертификат о вакцинации «Спутником V».
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что закрытие границ из-за омикрон-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, однако с большой долей вероятности россиянам все же придется столкнуться с ним в будущем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Патриарх Кирилл вручил Жириновскому орден князя Даниила Московского I степени
- Рашкин подал в суд на Госдуму
- Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
- Аккаунт «Молодой гвардии Единой России» заблокировали в Instagram
- ЦБ предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки
- Минздрав Катара вернул Россию в «зеленый» список по COVID-19
- Сергунина анонсировала презентацию в Москве авторитетного рейтинга лучших ресторанов мира
- Дерипаска и Набиуллина поспорили о ставках ЦБ и инфляции
- «Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ как универсальный бустер
- В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru