Минздрав Катара вернул Россию в «зеленый» список по COVID-19

Россия снова находится в «зеленом» списке по коронавирусу у Катара . Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, с 1 декабря сдача дополнительного ПЦР-теста по прибытию в страну, а также двухдневный карантин отменяются для российских туристов.

Страны начали закрывать границы из-за штамма коронавируса «омикрон»

Для того, чтобы въехать в Катар, россиянам нужен ПЦР-тест с отрицательным результатом и сертификат о вакцинации «Спутником V».

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что закрытие границ из-за омикрон-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, однако с большой долей вероятности россиянам все же придется столкнуться с ним в будущем.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусКатар
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