Минздрав Хабаровского края: В регионе растет заболеваемость коронавирусом
Минздрав Хабаровского края констатирует рост инфицированных COVID-19 на фоне ежедневных несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс».
«За сутки в крае зарегистрировано 102 новых случая заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края», - сказано на официальной странице хабаровского министерства в соцсетях 19 июля.
Возраст большинства заразившихся - от 18 до 65 лет.
В Хабаровском крае 6 088 пациентов с COVID-19. В больницах проходят лечение 2 838 человек, из них 36 - на аппаратах ИВЛ. Скончались 49 человек.
Ранее стало известно о безуспешных попытках министра здравоохранения края Александра Витько 17 июля призвать митингующих разойтись, чтобы избежать распространения инфекции.
Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что Фургал не останется губернатором при любой погоде.
«Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
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