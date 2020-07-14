Орешкин: Фургал не останется губернатором при любой погоде
Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЛДПР выдвинула трех кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Все они, как утверждают члены фракции, «знакомы с промышленностью и Дальним Востоком». При этом в партии надеются, что Сергей Фургал останется губернатором региона.
Дмитрий Орешкин: «Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
Суд разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд Нью-Йорка разрешил племяннице президента США Дональда Трампа давать интервью по поводу своей книги. Речь идет об издании «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Ранее в Белом доме книгу Мэри Трамп назвали лживой, пытаясь запретить ее публикацию.
Дмитрий Орешкин: «Племянница Дональда Трампа написала крайне неприятную книгу, ее родственники считают, что она нарушила данное сорок лет назад семейное обязательство не копаться в «семейном белье». Тем не менее, она считает, что вправе это делать, так как Дональд Трамп – общественно значимая фигура. И она не хочет, как сама говорит, лишать общество возможности знать о потенциальном кандидате на новый президентский срок ту правду, которую она знает. И как мы видим, американские суды, несмотря на то, что дело идет вопреки интересам действующего президента, принимают подобное решение», – отметил он в эфире НСН.
«Северный поток» временно приостановил работу
«Северный поток» приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания. Это газопровод, по которому Россия экспортирует газ в Европу через Балтийское море.
Дмитрий Орешкин: «На самом деле он остановлен потому, что нет спроса на газ. Во-первых, коронавирус. Во-вторых, потепление. В-третьих, повышение эффективности энергоёмкости. Так что главный источник валюты для нашей страны – нефть и газ – пользуется все меньшим спросом. Соответственно, снижается потребление. Это плохие новости и для нас с вами, и, конечно, для «Газпрома». Тем не менее, что есть, то есть», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Орешкин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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