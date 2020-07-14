Орешкин: Фургал не останется губернатором при любой погоде

Политолог Дмитрий Орешкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

ЛДПР выдвинула трех кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Все они, как утверждают члены фракции, «знакомы с промышленностью и Дальним Востоком». При этом в партии надеются, что Сергей Фургал останется губернатором региона.

Дмитрий Орешкин: «Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.

2

Суд разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге

Суд Нью-Йорка разрешил племяннице президента США Дональда Трампа давать интервью по поводу своей книги. Речь идет об издании «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Ранее в Белом доме книгу Мэри Трамп назвали лживой, пытаясь запретить ее публикацию.

Дмитрий Орешкин: «Племянница Дональда Трампа написала крайне неприятную книгу, ее родственники считают, что она нарушила данное сорок лет назад семейное обязательство не копаться в «семейном белье». Тем не менее, она считает, что вправе это делать, так как Дональд Трамп – общественно значимая фигура. И она не хочет, как сама говорит, лишать общество возможности знать о потенциальном кандидате на новый президентский срок ту правду, которую она знает. И как мы видим, американские суды, несмотря на то, что дело идет вопреки интересам действующего президента, принимают подобное решение», – отметил он в эфире НСН.

3

«Северный поток» временно приостановил работу

«Северный поток» приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания. Это газопровод, по которому Россия экспортирует газ в Европу через Балтийское море.

Дмитрий Орешкин: «На самом деле он остановлен потому, что нет спроса на газ. Во-первых, коронавирус. Во-вторых, потепление. В-третьих, повышение эффективности энергоёмкости. Так что главный источник валюты для нашей страны – нефть и газ – пользуется все меньшим спросом. Соответственно, снижается потребление. Это плохие новости и для нас с вами, и, конечно, для «Газпрома». Тем не менее, что есть, то есть», – подытожил в беседе с НСН Дмитрий Орешкин.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаАвторские НовостиДмитрий Орешкин
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