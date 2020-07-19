СМИ: На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Также акция проходит в Комсомольске-на-Амуре, информирует «Московский комсомолец».

По данным СМИ, полиция по громкой связи оповещает об ответственности за несанкционированные митинги.

Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.

Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что Фургал не останется губернатором при любой погоде.

«Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.



