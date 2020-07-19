СМИ: На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
В городах Дальнего Востока возобновились несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает «Интерфакс».
Митинг в Хабаровске начался в 12:00 по местному времени (5:00 мск). Около 50 участников собрались на площади имени Ленина около здания правительства Хабаровского края. Отмечается, что здесь же проводится сельхозярмарка.
Руководство края опубликовало предупреждение в телеграм-канале о запланированной дезинфекции.
Также акция проходит в Комсомольске-на-Амуре, информирует «Московский комсомолец».
По данным СМИ, полиция по громкой связи оповещает об ответственности за несанкционированные митинги.
Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.
Ранее политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН заявил, что Фургал не останется губернатором при любой погоде.
«Фургал не останется губернатором при любой погоде, потому что это будет воспринято как поражение центра, а центр на это пойти не готов. С другой стороны, готовность ЛДПР предложить замену означает, что все пафосные заявления Жириновского о том, что они устроят парламентский бунт, это всего лишь элемент политического торга, чтобы повысить значимость и влиятельность самой партии. Не очень красиво, поскольку речь идет о жизни и свободе конкретного человека, но у политики свои правила», – прокомментировал в интервью НСН Дмитрий Орешкин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
772 тыс.+6 109 / сут.
Умерли
12 342+95 / сут.
Выздоровели
550 тыс.+3 481 / сут.
- В белорусской оппозиции ответили президенту о «конституции не под женщину»
- В России за минувшие сутки выявлены 6109 новых фактов заражения COVID-19
- Глава Центра Гамалеи указал на приоритеты в вакцинации от коронавируса
- СМИ: На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
- Доктор Мясников рассказал о пользе кофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru