Минздрав еще не разрешил исследование третьей фазы вакцины от коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила НСН, что разрешение выдается на основании отчетов по предыдущим исследованиям.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова рассказала, что на сегодняшний день разрешение на проведение третьей фазы исследований по вакцине от коронавируса отсутствует.
«У нас есть законодательство, закон об обращении лекарственных средств. В соответствии с этим для того, чтобы начать любое исследование, нужно пройти некий этап, который состоит в том, что разработчик чего угодно должен написать определенные бумаги, сопроводить этот протокол данными, которые уже имеются, то есть отчетами о предыдущих исследованиях. И после этого Минздрав выдает разрешение на проведение клинического исследования по результатам анализов этого протокола. И только после этого можно давать препарат человеку. В отношении третьей фазы исследований центра им. Гамалеи любой желающий может зайти на сайт реестра разрешенных клинических исследований, на сегодняшний день разрешения на проведение третьей фазы там нет», - отметила она.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал, что публикаций на тему исследования и разработки российской вакцины от коронавируса еще нет.
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