Минздрав еще не разрешил исследование третьей фазы вакцины от коронавируса

«У нас есть законодательство, закон об обращении лекарственных средств. В соответствии с этим для того, чтобы начать любое исследование, нужно пройти некий этап, который состоит в том, что разработчик чего угодно должен написать определенные бумаги, сопроводить этот протокол данными, которые уже имеются, то есть отчетами о предыдущих исследованиях. И после этого Минздрав выдает разрешение на проведение клинического исследования по результатам анализов этого протокола. И только после этого можно давать препарат человеку. В отношении третьей фазы исследований центра им. Гамалеи любой желающий может зайти на сайт реестра разрешенных клинических исследований, на сегодняшний день разрешения на проведение третьей фазы там нет», - отметила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал, что публикаций на тему исследования и разработки российской вакцины от коронавируса еще нет.

