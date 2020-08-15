Минздав РФ: В России начато производство вакцины от коронавируса

«Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России»,- цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Напомним, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции НСН сообщил, что уже к декабрю-январю производственные мощности по производству вакцины от коронавируса разгонятся до 5 млн доз в месяц и в течение года обеспечена ей будет вся страна.

«Выйдут на проектную мощность в декабре-январе. Порядка 5 млн вакцин в месяц, в течение года вся страна будет обеспечена», - заявил Гинцбург.

