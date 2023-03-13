Минюст включил литовскую «Лигу свободных наций» в перечень нежелательных организаций
Литовская «Лига свободных наций» попала в перечень иностранных и международных НПО, чья деятельность в России признана нежелательной, сообщает пресс-служба Министерства юстиции России.
В сообщении говорится, что иностранная неправительственная организация «Free Nations League» («Лига Свободных Наций») включена в реестр «на основании решения первого заместителя Генерального прокурора России».
Отмечается, что деятельность «Лиги свободных наций» угрожает «основам конституционного строя и безопасности России», а руководители организации «призывают к нарушению территориальной целостности РФ».
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацию Transparency International, сообщает НСН.
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