Минюст признал нежелательной организацией литовскую НПО «Форум свободной России»

еятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России» признана нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба российского Минюста.

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Обновлённый перечень опубликован на портале ведомства.

В сообщении Минюста отмечается, что литовская НПО была включена в список нежелательных «на основании решения первого заместителя Генпрокурора РФ».

Ранее Минюст включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, Фонд Андрея Сахарова и проект «Медуза»* (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает RT.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ИноагентыРоссияГенпрокуратураМинюст РФ
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