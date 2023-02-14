Минюст признал нежелательной организацией литовскую НПО «Форум свободной России»
еятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России» признана нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба российского Минюста.
Обновлённый перечень опубликован на портале ведомства.
В сообщении Минюста отмечается, что литовская НПО была включена в список нежелательных «на основании решения первого заместителя Генпрокурора РФ».
Ранее Минюст включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, Фонд Андрея Сахарова и проект «Медуза»* (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает RT.
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