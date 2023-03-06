Деятельность Transparеncy International признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала Transparency International нежелательной в России организацией, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что деятельность организации, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, «явно выходит за рамки декларированных целей и задач» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации», — указали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения Transparency International в соответствующий реестр.

Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.

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