Деятельность Transparеncy International признали нежелательной в России

В сообщении говорится, что деятельность организации, руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, «явно выходит за рамки декларированных целей и задач» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».

«Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации», — указали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения Transparency International в соответствующий реестр.

Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.

