Минюст РФ: следует признавать иноагентом за деятельность против духовно-нравственных ценностей
Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава российского Минюста Константин Чуйченко.
Накануне заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что в законе об иноагентах появится категории «третьи лица». Выступая на XI Петербургском судебном заседании он пояснил, что он будет касаться граждан, которые «не являются иноагентами» и не аффилированы с ними, однако могут «волей-неволей помогать нарушать 225-й закон».
Минюст России также готовится законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что пора вводить понятие «враг народа», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 027 / сут.
Умерли
399 тыс.+27 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 022 / сут.
- Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты
- СМИ: подводных флот России представляют критическую угрозу для НАТО и Запада
- Минюст РФ: следует признавать иноагентом за деятельность против духовно-нравственных ценностей
- СМИ: Россия отберет визы у приезжающих в страну за бензином и продуктами финов
- Кулемзин: женщина и ребенок погибли из-за обстрела Куйбышевского района Донецка
- Все рухнет? В России спорят о развитии отношений Турции с Западом и Россией
- Мужчина погиб при крушении легкомоторного самолета в граничащем с РФ районе Литвы
- Районы Израиля снова обстреляли со стороны сектора Газа
- Учитель и «икона» жанра. Знаменитые журналисты прощаются с Эдуардом Сагалаевым
- СМИ: еще один вертолет упал в Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru