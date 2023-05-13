Минюст РФ: следует признавать иноагентом за деятельность против духовно-нравственных ценностей

Статус иностранного агента следует давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей, заявил глава российского Минюста Константин Чуйченко.

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Накануне заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что в законе об иноагентах появится категории «третьи лица». Выступая на XI Петербургском судебном заседании он пояснил, что он будет касаться граждан, которые «не являются иноагентами» и не аффилированы с ними, однако могут «волей-неволей помогать нарушать 225-й закон».

Минюст России также готовится законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что пора вводить понятие «враг народа», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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