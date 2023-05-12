Певица Земфира оспорит в суде статус иноагента

Певица Земфира, признанная иноагентом, подала в суд на Минюст РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Об этом говорится в карточке Замоскворецкого суда Москвы.

Земфира выпустила песню о Родине

Накануне руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру в реестр иноагентов.

Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков, в свою очередь, назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной эстрады.

Ранее Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com/zemfiralive
ТЕГИ:Минюст РФСудИноагентыЗемфира

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