Певица Земфира оспорит в суде статус иноагента
Певица Земфира, признанная иноагентом, подала в суд на Минюст РФ с требованием снять с нее статус иноагента. Об этом говорится в карточке Замоскворецкого суда Москвы.
Накануне руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру в реестр иноагентов.
Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков, в свою очередь, назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной эстрады.
Ранее Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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