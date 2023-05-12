Певица Земфира оспорит в суде статус иноагента

Накануне руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором назвала «идиотами» тех, кто внёс певицу Земфиру в реестр иноагентов.

Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков, в свою очередь, назвал Земфиру «голосом поколения» и главной потерей отечественной эстрады.



Ранее Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

