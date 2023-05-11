В закон об иноагентах добавят категорию «третьи лица»

Заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко заявил, что в законе об иноагентах появится категории «третьи лица», сообщает ТАСС.

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Выступая на XI Петербургском судебном заседании он пояснил, что он будет касаться граждан, которые «не являются иноагентами» и не аффилированы с ними, однако могут «волей-неволей помогать нарушать 225-й закон».

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть... предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», указал Свириденко, добавив, что инциативу уже поддержали в комитете Госдумы.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о том, что пора вводить понятие «враг народа», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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