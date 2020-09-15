Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката и наказать Добровинского

Министерство юстиции России внесло представления в адвокатские палаты о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста. Кроме того, направлено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского.

Представления внесены в адвокатские палаты Москвы и Республики Северная Осетия – Алания в связи с публичными высказываниями адвокатов в ходе процесса по уголовному делу актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в совершении ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны, Пашаев был адвокатом Заслуженного артиста России.

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Ранее адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики в ходе суда над Ефремовым.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин отмечал, что в работе Эльмана Пашаева были выявлены нарушения сразу нескольких статей Кодекса профессиональной этики.

Ранее в пресс-центре НСН Эльман Пашаев завил, что Михаил Ефремов был приговорён судом к 8 годам лишения свободы за свои высказывания, однако обвинили в таком довольно суровом вердикте адвоката.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ЕфремовАлександр ДобровинскийЭльман Пашаев
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