«Хорошо, но поздно»: Эколог о соглашении о биоразнообразии до 2030 года

В понедельник ночью в Канаде свыше 190 государств подписали историческое соглашение о мировом биоразнообразии до 2030 года. Эксперты сравнивают его с Парижским соглашением по климату. Пешков приветствовал подписание соглашения, однако предостерег от повторения старых ошибок.

«Следить за этим соглашением будут правительства государств-членов ООН. Очень хорошо, что мировая общественность занялась сохранением биоразнообразия, но это уже немного припоздавшее мероприятие. Важно, чтобы оно не повторило путь Парижского соглашения и Киотского протокола. Парижское соглашение, как показывает практика, ведет к тому, что одни начинают под эгидой этого соглашения вымогать деньги, а вторые обещают, обманывают и пытаются использовать. Эта афера ведет лишь к росту недоверия между странами», — сказал Пешков.

Также собеседник НСН назвал ложным утверждение о том, что человечество виновато в глобальном потеплении.

«Ученые достаточно хорошо понимают, что человечество здесь не при чем, а население в основном дурят, играя на добром отношении человека к природе, к окружающей среде и обеспокоенности за свое экологическое благополучие. Целью этого является стремление получить контроль над элементами развития. Страны G7 пытались поставить под контроль энергетические сектора, у них это не получилось. В результате такой климатической аферы у них самих теперь весьма неблагополучное положение, а у тех, кого они хотели под себя подмять, ситуация более-менее нормальная. Не хотелось бы, чтобы конвенция по биоразнообразию приобрела такие формы реализации, когда под благовидным предлогом преследуются неблаговидные цели», — отметил эколог.

В заключение Пешков подчеркнул невозможность человека повлиять на климатические процессы.

«Природные тренды определяются вовсе не человеческой деятельностью (она мелковата для этого), а солнечной активностью и геологическими процессами самой Земли. Остановить климатические изменения могут лишь те силы, которые управляют этими процессами или определяют их. Человечество может просто вымереть, так же, как динозавры, но никоим образом не изменить глобальные геологические процессы», — подытожил он.

Ранее США и Евросоюз потребовали от Китая выплачивать репарации за загрязнение атмосферы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

