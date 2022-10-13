«Надуманные проблемы»: Эколог раскритиковал доклад WWF о сокращении диких животных
Предыдущие доклады не учитывали происходящее в России или на евразийском континенте в целом, сказал эколог Владимир Кревер.
WWF никогда не учитывало происходящее с дикими животными в России, поэтому доклады фонда не имеют ценности, заявил руководитель программы по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер в беседе с НСН.
Ранее WWF совместно с обществом "Живая планета" опубликовали доклад, согласно которому за период с 1970 по 2018 год популяция диких животных на Земле сократилась почти на 70% из-за продолжающейся вырубки лесов, а также растущего потребления и загрязнения окружающей среды человеком. Кревер отметил, что фауна России в предыдущих докладах была практически не представлена.
«Надо посмотреть, каким видами они оперировали в этот раз, и насколько учтена предыдущая наша критика в адрес этого всемирного обозрения. В прошлых докладах там фигурировали виды, тяготеющие к экватору, островам. То, что получалось на выходе не учитывало происходящего в нашей стране, Европе или Евразии в целом. Сейчас надеемся, что наши вопли о том, «как же вы без нас», возымели действие», - сказал Кревер.
Собеседник НСН считает, что серьезных последствий от депопуляции диких животных для нашей планеты не будет.
«Думаю, что никаких последствий не будет, достаточно надуманно, хотя многие мои коллеги будут говорить о другом. Для России ничего особого не произойдет. Соглашусь, что они правильно отметили: звери на вырубку леса откликаются падением своей численности», - резюмировал Кревер.
Ранее директор Всероссийского института природы Андрей Пешков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что WWF и Greenpeace являются агентами западных спецслужб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Ангела Меркель заявила, что не жалеет о покупке газа у России
- В ЛНР сообщили о нанятом украинскими спецслужбами несовершеннолетнем
- Двое россиян оказались в списке уклонистов из-за подложных подписей в повестках
- Мобилизованный житель Свердловской области погиб в зоне СВО
- Депутат Госдумы подтвердил отсрочку от мобилизации для отцов трех детей
- CNN: гражданин США погиб на Украине
- Столтенберг пообещал передать Украине системы подавления боевых дронов
- Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
- Лавров заявил, что Россия рассмотрит серьёзные предложения по переговорам
- СМИ: В Волынской, Ровенской и Львовской областях прогремели взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru