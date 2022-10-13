«Надуманные проблемы»: Эколог раскритиковал доклад WWF о сокращении диких животных

Ранее WWF совместно с обществом "Живая планета" опубликовали доклад, согласно которому за период с 1970 по 2018 год популяция диких животных на Земле сократилась почти на 70% из-за продолжающейся вырубки лесов, а также растущего потребления и загрязнения окружающей среды человеком. Кревер отметил, что фауна России в предыдущих докладах была практически не представлена.

«Надо посмотреть, каким видами они оперировали в этот раз, и насколько учтена предыдущая наша критика в адрес этого всемирного обозрения. В прошлых докладах там фигурировали виды, тяготеющие к экватору, островам. То, что получалось на выходе не учитывало происходящего в нашей стране, Европе или Евразии в целом. Сейчас надеемся, что наши вопли о том, «как же вы без нас», возымели действие», - сказал Кревер.