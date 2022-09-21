«Уйдут — перекрестимся»: Эколог назвал WWF и Greenpeace агентами западных спецслужб

Над вопросами охраны природы должны трудиться люди, объединенные общей идеей сохранения планеты ради будущих поколений, а не желанием украсть то, что плохо лежит, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

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Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский предложил признать экологическую организацию Greenpeace иностранным агентом. Он направил соответствующий депутатский запрос в Минюст и Генпрокуратуру. По мнению народного избранника, организация действует «не в интересах России и ее жителей». Пешков согласился с выводами депутата.

«За последние двадцать лет стало понятно, что и WWF, и Greenpeace — агенты спецслужб Запада. Первый служит MI5, второй — ЦРУ. Это видно и по их действиям, и по информации, которую мы получаем. Ни Greenpeace, ни WWF России не нужны. Это явно не пророссийски ориентированные организации, уйдут они — все только перекрестятся. Надо создавать отечественные общества, занимающиеся не конъюнктурными вопросами, используя экологическую повестку, а действительно заботящиеся о сохранности природы», — заявил Пешков.

По мнению собеседника НСН, хорошей альтернативой может стать Всероссийское общество охраны природы.

«Только, повторюсь, это должна быть консолидация, настроенная на решение природоохранных задач конструктивным образом, без соскребания того, что плохо лежит, себе в карман. Здесь должны работать люди, увлечённые общей идеей, они обязаны заботиться о природе, о себе, о здоровом образе жизни, о детях, о том, что передадим последующим поколениям. Всё это должно созревать и формироваться изнутри. Как только на горизонте появятся жулики, коммерсанты и «манагеры», эта идея умрёт. Не хотелось бы, чтобы так получилось. Наблюдаю за этой ситуацией последние пятьдесят лет и продолжаю следить», — заключил эколог.

Ранее в России заявили об ответственном отношении к международным обязательствам по климату.

