Минцифры РФ не отметило всплеск активности абонентов Госуслуг из-за новой схемой мошенничества
Минцифры не подтверждает рост обращений россиян в службу поддержки портала Госуслуг из-за кражи данных учетных записей пользователей на фоне распространения данных об использовании новое мошеннической схемы с «привязкой» QR-кодов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные пользователей надежно защищены», - отметили в Минцифры.
По данным ведомства, операторы обладают скриптом, позволяющим выявить мошенника и разъяснить правила безопасности аккаунта пользователю.
«Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники», - отмечают в ведомстве.
Коммерческий директор компании EkeyRus Константин Новиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украсть биометрические данные возможно, однако вряд ли получится ими воспользоваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru