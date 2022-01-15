Минцифры РФ не отметило всплеск активности абонентов Госуслуг из-за новой схемой мошенничества

«В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные пользователей надежно защищены», - отметили в Минцифры.

По данным ведомства, операторы обладают скриптом, позволяющим выявить мошенника и разъяснить правила безопасности аккаунта пользователю.

«Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники», - отмечают в ведомстве.

Коммерческий директор компании EkeyRus Константин Новиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украсть биометрические данные возможно, однако вряд ли получится ими воспользоваться.

