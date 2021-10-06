«Флэшка с отпечатком пальца». Айтишники высмеяли воровство биометрических данных

По словам Новикова, вероятность ошибки доступа есть, но она крайне мала.

«Любая биометрическая система имеет вероятность ошибки. Так же, как вероятность того, что ваш ключ подойдет к моей двери. Тут две проблемы: система примет другого человека за меня или система не распознает уже зарегистрированного пользователя. Однако банковские карты, например, имеют двухфакторную аутентификацию: вы пин-кодом подтверждаете свою личность. Они рассчитывают на огромное количество пользователей. Чем больше пользователей, тем больше шаблонов, тем больше итераций нужно провести системе, чтобы дать доступ», - отметил коммерческий директор EkeyRus.

При этом специалист отметил, что закон о персональных данных, к которому нередко апеллируют в подобных спорах, скорее нарушают камеры, фиксирующие нарушения на городских улицах.

«Возле практически каждого подъезда камеры. В качестве доказательства нарушений предъявляют фотографии с этих камер. При этом, чтобы сопоставить биометрические данные с моим профилем на госуслугах, я должен дать свое согласие, подписать заявление. Вы знаете хоть одного такого человека? Можно только догадываться, куда дальше идет это изображение», - возмутился собеседник «Радиоточки НСН».

При этом ранее глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заявлял, что в первые годы после внедрения технологий оплаты по биометрическим данным будут происходить всевозможные утечки и мошеннические операции.

