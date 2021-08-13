Экс-советник Путина дал рекомендацию, как защитить «гаджеты»

За россиянами действительно следят через "гаджеты", но делают это не люди, а рекламные системы. Об этом рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента Герман Клименко. Так он прокомментировал результаты опроса, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян (77%) уверенны в слежке за людьми через телефон.

«Все наши гаджеты содержат информацию о нас. За россиянами наблюдают все рекламные системы, поэтому происходит предположение о мониторинге наших действий. Например, если мы посещаем автомобильные сайты, то нам безусловно показывают потом рекламу. При этом мы не знаем о многих технологиях. От этого у людей могут развиваться домыслы и паранойя. Например, если мы что-то искали на компьютере, то контекстная реклама об этом появится на телефоне. Тогда может показаться, что вы поговорили с кем-то о чем-то, а потом вам об этом показывают рекламу», - рассказал Клименко.

По словам эксперта, все наши действия обладают обратной связью, они приводят к реакции со стороны сети.

«К такому многие из нас просто не привыкли. Что касается злоумышленников, то от них наши телефоны и компьютеры более-менее защищены. А вот если спецслужбы захотят получить доступ к личной информации, они легко смогут это сделать. Другой вопрос, что большинству людей внимание спецслужб просто не грозит. Я советую защитить свой телефон с помощью антивируса. Люди часто жалеют 100-200 рублей в месяц на это. Все-таки замки на дверь нужно ставить. Мы же ставим сигнализацию на автомобиль. Это хоть как-то защитит от мошенников», - уверен он.

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