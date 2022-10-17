Минтруд: в России зафиксировали значительный дефицит кадров

У работодателей в России возник значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова во время выступления на площадке партии «Единая Россия».

Она считает, что важно настроить проект «Моя карьера с "Единой Россией"» на помощь работодателям в подборе кадров, включая стратегически важные предприятия, передает РИА Новости.