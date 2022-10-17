Минтруд: в России зафиксировали значительный дефицит кадров
У работодателей в России возник значительный дефицит кадров, несмотря на исторически низкий показатель безработицы. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова во время выступления на площадке партии «Единая Россия».
Она считает, что важно настроить проект «Моя карьера с "Единой Россией"» на помощь работодателям в подборе кадров, включая стратегически важные предприятия, передает РИА Новости.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в августе 2022 года упал до нового исторического минимума в 3,8%. В Минэкономразвития ситуацию на рынке труда в России в конце августа обозначали как стабильную, передает RT.
Ранее источник в администрации президента рассказал изданию Forbes, что после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек.
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