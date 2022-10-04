МВД Казахстана сообщило о прибытии 200 тыс. россиян с начала мобилизации

Более 200 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана с 21 сентября, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов, передает РИА Новости.

По его словам, за это время из Казахстана депортировали семерых граждан России за незаконное пересечение границы и мелкое хулиганство.

Ранее стало известно о нарастающем потоке граждан, желающих выехать из РФ через российско-казахстанскую границу.