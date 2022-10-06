Песков назвал «уткой» данные о 700 тысячах уехавших из страны россиян

По его словам, озвученные изданием цифры «далеки от того, чтобы быть такими», и в целом данная публикация похожа на «утку».

«Это похоже на какую-то «утку»... Есть ли вообще это издательство «Форбс»? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьёзно такие новости», - заключил представитель Кремля.

Ранее источник в администрации президента рассказал Forbes, что после объявления частичной мобилизации из России выехали около 700 тысяч человек, сообщает Ura.ru.

