Песков назвал «уткой» данные о 700 тысячах уехавших из страны россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованную в Forbes информацию о якобы почти 700 тысячах граждан, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, не следует воспринимать серьёзно, сообщает РИА Новости.

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По его словам, озвученные изданием цифры «далеки от того, чтобы быть такими», и в целом данная публикация похожа на «утку».

«Это похоже на какую-то «утку»... Есть ли вообще это издательство «Форбс»? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьёзно такие новости», - заключил представитель Кремля.

Ранее источник в администрации президента рассказал Forbes, что после объявления частичной мобилизации из России выехали около 700 тысяч человек, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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