Минтруд: работодатель не вправе требовать справки о тесте на COVID-19

Работодатель не имеет права требовать у сотрудника справку о прохождении теста на коронавирус, сообщил Минтруд в ответ на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.

Ведомство осталось на Трудовой кодекс, в котором закреплено, что работодатель вправе запросить у сотрудника сведения о здоровье, только если они относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

Ранее «Единая Россия» провела опрос, который показал, что 73 процента респондентов не готовы к вакцинации. Выяснилось, что лишь 23 процента опрошенных жителей страны хотели бы сделать такую прививку. Еще 4 процента заявили, что уже переболели новой вирусной инфекцией и в прививке нет необходимости.