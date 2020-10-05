Минтруд: работодатель не вправе требовать справки о тесте на COVID-19

Работодатель не имеет права требовать у сотрудника справку о прохождении теста на коронавирус, сообщил Минтруд в ответ на запрос депутата Госдумы Николая Николаева.

Ведомство осталось на Трудовой кодекс, в котором закреплено, что работодатель вправе запросить у сотрудника сведения о здоровье, только если они относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

Ранее «Единая Россия» провела опрос, который показал, что 73 процента респондентов не готовы к вакцинации. Выяснилось, что лишь 23 процента опрошенных жителей страны хотели бы сделать такую прививку. Еще 4 процента заявили, что уже переболели новой вирусной инфекцией и в прививке нет необходимости.

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Исследователи также выяснили, что абсолютное большинство участников опроса (93 процента) убеждены, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной. При этом 7 опрошенных полагают, что прививки от коронавируса должны стать обязательными.

Более половины - 63 процента - респондентов подчеркнули, что для них эффективность и безопасность вакцины важнее страны ее производства.

В числе тех, кто решил сделать себе прививку российской вакциной «Спутник V», оказался ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. В эфире НСН он рассказал о своем самочувствии.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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