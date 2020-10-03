Журналист рассказал о самочувствии после вакцинирования от COVID-19

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимался НИЦЭМ имени Гамалеи, вакцина получила название «Спутник V», предполагающая введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

В числе тех, кто решил сделать себе прививку вакциной «Спутник V», оказался и ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. В эфире НСН он рассказал о своем самочувствии.