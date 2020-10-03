Журналист рассказал о самочувствии после вакцинирования от COVID-19

Ведущий телеканала НТВ в эфире НСН выразил уверенность, что массовая вакцинация остановит «ковидный» хаос.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимался НИЦЭМ имени Гамалеи, вакцина получила название «Спутник V», предполагающая введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

В числе тех, кто решил сделать себе прививку вакциной «Спутник V», оказался и ведущий научно-популярных программ на телеканале НТВ Сергей Малозёмов. В эфире НСН он рассказал о своем самочувствии.

Белорусов начали прививать вакциной «Спутник V»

«Накануне я получил инъекцию второго компонента новой российской вакцины от коронавируса. Защитные антитела у меня выработались уже после первого укола, но второй нужен для закрепления иммунитета. Самочувствие отличное, желающие могут за ним следить по моему инстаграму. И вообще, я уверен, что именно массовая вакцинация — которая должна развернуться совсем скоро — в ближайшие месяцы прекратит этот хаос, в который ввергла весь мир пандемия. А коронавирусная инфекция превратится в нечто сезонное вроде гриппа, и человечество научится ей неплохо управлять», — поделился он.

Кроме того, журналист в эксклюзивном интервью НСН отметил, что весь мир будет следить за тем, как немолодой и подпорченный фастфудом организм Дональда Трампа перенесет коронавирусную инфекцию.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцинаСергей Малоземов
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