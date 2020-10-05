Полицейским предложат привиться от COVID-19 после медиков и учителей

Вместе с медицинскими работниками и учителями в первоочередную группу по вакцинированию от COVID-19 войдут полицейские. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«После этого все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — заявил Морозов, отвечая на вопрос о порядке вакцинации от коронавирусной инфекции групп риска в России.

Глава думского комитета по охране здоровья напомнил, что пока вакцину одобрили для применения лицами от 18 до 60 лет, отмечают Известия.

Напомним, первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V», его зарегистрировали 11 августа.