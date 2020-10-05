Полицейским предложат привиться от COVID-19 после медиков и учителей
Вместе с медицинскими работниками и учителями в первоочередную группу по вакцинированию от COVID-19 войдут полицейские. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
«После этого все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — заявил Морозов, отвечая на вопрос о порядке вакцинации от коронавирусной инфекции групп риска в России.
Глава думского комитета по охране здоровья напомнил, что пока вакцину одобрили для применения лицами от 18 до 60 лет, отмечают Известия.
Напомним, первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V», его зарегистрировали 11 августа.
К слову, ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сестра и сын примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Глава Венесуэлы также рассказал, что и сам сделает прививку «как только начнется массовая вакцинация». По мнению президента, российская вакцина «станет спасением для человечества».
Ранее Венесуэла поблагодарила Владимира Путина за первую партию вакцины. Вице-президент страны Дельси Родригес назвала поставку препарата «историческим моментом» для Боливарианской Республики.
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