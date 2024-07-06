Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Минтруд РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным за счёт переноса выходных праздничных дней, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных

Он отметил, что в 2024 году 31 декабря будет выходным днем. Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.

День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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