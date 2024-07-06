Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным
Минтруд РФ предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным за счёт переноса выходных праздничных дней, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.
Он отметил, что в 2024 году 31 декабря будет выходным днем. Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.
День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным
- Кровля обрушилась на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
- Писатель Олейников написал сказку о водителе такси
- СМИ: Селин Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе
- Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
- В Киргизии нашли оружие у группировки, подозреваемой в намерении захватить власть
- Число отравившихся роллами в Бурятии выросло до 56
- СМИ: Бойцы ВСУ убили безоружного раненого российского пленного
- Тела двух погибших нашли после взрыва на насосной станции в Волгограде
- Илон Маск заявил, что в США давно нет президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru