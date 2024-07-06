Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Он отметил, что в 2024 году 31 декабря будет выходным днем. Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.

День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

