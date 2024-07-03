«Праздник каждого!»: Буцкая призвала сделать 8 июля выходным днем для всех

День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН. Она отметила, что отмечать праздник могут даже те, у кого еще нет своей семьи.

День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.