«Праздник каждого!»: Буцкая призвала сделать 8 июля выходным днем для всех

Татьяна Буцкая заявила НСН, что День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина. 

День семьи, любви и верности должен быть выходным не только для многодетных семей, так как это праздник каждого россиянина, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН. Она отметила, что отмечать праздник могут даже те, у кого еще нет своей семьи.

День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой ранее выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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«Я считаю, что однозначно это должен быть выходной день, потому что это праздник семьи, любви и верности. Это именно тот самый день, который надо проводить в кругу всей семьи. Это праздник каждого человека. Если у кого-то еще нет своей семьи, можно заехать к родственнику, которого не видел два года, бабушку проведать, которую с Нового года не видел. Если это своя семья, собраться вместе – это замечательно. Я однозначно поддерживаю предложение», - рассказала она.

В Год семьи нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии, заявила ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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