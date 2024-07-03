Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных

День семьи, любви и верности, который отмечается в России ежегодно 8 июля, следует сделать выходным для многодетных родителей. С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, пишет РИА Новости.

В России появится удостоверение многодетной семьи

Как отметила парламентарий в обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова, в думский комитет поступают обращения семей, предлагающих сделать 8 июля выходным днем для многодетных родителей.

«Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — указала Останина.

По словам депутата, большинство мам из 2,4 млн российских многодетных семей не находятся в трудовых отношениях и занимаются воспитанием детей, поэтому установление выходного дня не снизит производительность труда, отмечает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Многодетные СемьиПраздникВыходныеГосдума

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