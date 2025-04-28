Депутат Бессараб заявила, что в России не будут наказывать за тунеядство
Наказание за тунеядство в России вводить не планируется. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она указала, что подобные предложения неоднократно звучали не только на уровне законодательных органов власти, но и в Госдуме.
По её словам, вводить какую-либо ответственность за то, «что в СССР называлось тунеядством», нельзя.
«Такой формы административного взыскания никогда не будет. В этом я вполне уверена», - заключила парламентарий.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всех тунеядцев в республике еобходимо поставить на учёт и заставить работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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