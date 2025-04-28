Депутат Бессараб заявила, что в России не будут наказывать за тунеядство

Она указала, что подобные предложения неоднократно звучали не только на уровне законодательных органов власти, но и в Госдуме.

По её словам, вводить какую-либо ответственность за то, «что в СССР называлось тунеядством», нельзя.

«Такой формы административного взыскания никогда не будет. В этом я вполне уверена», - заключила парламентарий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всех тунеядцев в республике еобходимо поставить на учёт и заставить работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

