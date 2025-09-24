Мишустин утвердил 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

Согласно постановлению, подписанному главой правительства, новогодние каникулы в следющем году продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье... их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря», - уточняется в документе.

На День защитника Отечества в следующем году россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, а на Международный женский день - с 7 по 9 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Выходные на День России утверждены с 12 по 14 июня, ещё один праздничный выходной предусмотрен на День народного единства 4 ноября. Также россияне будут 31 декабря 2026 года.

Ранее Госдуме заявили, что россияне должны получать удвоенный оклад за работу во время майских праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

