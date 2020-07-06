Минтруд: К 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры
К 2030 году около трети населения России (более 29%) будут составлять люди старше трудоспособного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад, размещенный на сайте Минтруда.
Там отмечается, что прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 миллиона человек (27,6%), а к 2030 году – до 43,7 миллиона человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны.
Между тем, ранее НСН писала, что министерство труда и социальной защиты обнародовало цифры возможной индексации страховых пенсий на три предстоящих года. Проект будет обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Предполагается, что страховая часть пособия неработающих пенсионеров будет увеличена в 2021 году на 6,3%; в 2022 году — на 5,9%; в 2023 году прибавка составит 5,6%. Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 января будущего года определена в сумме 6044 рублей, 48 копеек.
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