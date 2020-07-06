Минтруд: К 2030 году треть населения России будут составлять пенсионеры

К 2030 году около трети населения России (более 29%) будут составлять люди старше трудоспособного возраста. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад, размещенный на сайте Минтруда.

Там отмечается, что прогнозируемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 миллиона человек (27,6%), а к 2030 году – до 43,7 миллиона человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения страны.