Назван возможный размер индексации страховых пенсий в РФ

Министерство труда и социальной защиты обнародовало цифры возможной индексации страховых пенсий на три предстоящих года. Проект будет обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Предполагается, что страховая часть пособия неработающих пенсионеров будет увеличена в 2021 году на 6,3%; в 2022 году — на 5,9%; в 2023 году прибавка составит 5,6%. Фиксированная выплата к страховой пенсии с 1 января будущего года определена в сумме 6044 рублей, 48 копеек.

Как отмечает RT, в 2022 году её размер составит 6401 рубль, 10 копеек, ещё через год — 6759 рублей, 56 копеек. Всего страховую пенсию в 2021 году будут получать 40,24 миллиона граждан; в 2022 году — 40,15 миллиона; в 2023 году — 39,68 миллиона.

В среднегодовом выражении размер страховой пенсии составит: в 2021 году — 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля. Таким образом, выходит, что ежегодно пособие по возрасту будет прибавлять более чем по тысячи рублей, передает Ura.ru. При этом размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в три ближайших года не будут меняться.

Что касается социальных пенсий, тот их средний размер в будущем году составит 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.

