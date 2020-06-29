«Большие особи долго не живут»: Геронтолог назвал общую черту сверхдолгожителей

Учёные из Кембриджского университета выявили взаимосвязь между размером ноги и продолжительностью жизни человека. За два года они изучили более трёх тысяч летальных случаев и пришли к выводу, что самыми долгоживущими женщинами являются обладательницы 38 размера ноги, а мужчинами – 42. У таких людей есть все шансы дожить до 82-84 лет.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал исследование кембриджских учёных выдумкой ради получения грантов.

«Они просто ищут себе гранты для существования. Ведь вся наука на западе существует на грантах, и поэтому они придумывают себе самые разные вероятности и потом пытаются их доказать, чтобы безбедно прожить 5-10 лет», - сообщил профессор.

Тем не менее, по словам Юрия Конева, связь между габаритами человека и его шансами прожить более ста лет есть. Так, среди долгожителей нет высоких и крупных людей.

«Размер ноги, наверное, для сверхдолгожительства играет какую-то роль. А сверхдолгожительство это более 100-110 лет. Долгожитель или сверхдолгожитель должен быть небольшого размера. Это законы биофизики – большие особи долго не живут. Наоборот – сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин. И у мужчин те же закономерности. Те могучие дубы, которые радуют нас в молодости, к старости накапливают большое количество болезней и умирают гораздо раньше. Эти правила распространяются на весь животный мир – дольше всего живёт маленькая мышка. Среди долгожителей нет больших людей», - добавил Юрий Конев.

Ранее в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский усомнился в возможности снижения до 75 лет возраста, при котором россиянам начинают начислять надбавки к страховой пенсии по старости.

«Скорее всего, правительство не поддержит эту инициативу в силу того, что это достаточно существенные траты из федерального бюджета — порядка шести тысяч на одного пенсионера этой возрастной группы. У нас пенсионеров старше 80 лет, получающих надбавку, порядка 4 миллионов человек. Значит, ещё порядка 1,5 миллиона человек будет в возрастной категории от 75 до 80 лет. Сейчас в месяц федеральный бюджет оплачивает эти средства порядка 24 миллиардов в месяц. Поэтому надо ещё искать средства, чтобы добавить новую возрастную группу с 75 до 80 лет», - заявил сенатор.

