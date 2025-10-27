Беспилотники ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР

Беспилотники ВСУ минувшей ночью атаковали две нефтебазы в Луганской Народной Республике. Об этом заявил замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности региона Андрей Елисеев, передает Минтопэнерго.

В результате ударов получили повреждения административные здания, несколько бензовозов, топливные цистерны.

«Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет», - указали в министерстве.

Ранее дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, погиб водитель, пострадали пять пассажиров, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
