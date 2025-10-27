Беспилотники ВСУ атаковали две нефтебазы в ЛНР

Собянин: 91% москвичей активно используют городские электронные услуги и сервисы В Хорошёво-Мнёвниках открылась новая школа на 775 мест Москвичей приглашают на бесплатные занятия по баскетболу и волейболу Жителей столичного региона напугало нечто сгорающее в атмосфере Облачная и тёплая погода ждёт жителей столичного региона сегодня