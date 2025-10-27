В Литву за ночь залетели 66 метеозондов с контрабандой
Свыше 60 метеорологических зондов нарушили воздушную границу Литвы со стороны Белоруссии ночью 27 октября. Об этом заявил журналистам начальник литовского центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
По его словам, контролирующие воздушное пространство радары зарегистрировали 66 объектов. Накануне вечером из-за проникновения объектов приостановили работу Вильнюсского международного аэропорта с 21:42 (22:42 мск), пишет RT. Ограничения действовали до 04:30 (05:30 по Москве).
По данным властей Литвы, метеозонды якобы используют организаторы контрабанды табака из Белоруссии, перебрасывая таким образом сигареты. Как утверждается, в октябре подобные инциденты приняли массовый и регулярный характер, из-за чего Литва намерена полностью закрыть границу с Белоруссией.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru