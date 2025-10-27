В Литву за ночь залетели 66 метеозондов с контрабандой

По его словам, контролирующие воздушное пространство радары зарегистрировали 66 объектов. Накануне вечером из-за проникновения объектов приостановили работу Вильнюсского международного аэропорта с 21:42 (22:42 мск), пишет RT. Ограничения действовали до 04:30 (05:30 по Москве).

По данным властей Литвы, метеозонды якобы используют организаторы контрабанды табака из Белоруссии, перебрасывая таким образом сигареты. Как утверждается, в октябре подобные инциденты приняли массовый и регулярный характер, из-за чего Литва намерена полностью закрыть границу с Белоруссией.

